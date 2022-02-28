Минобороны заявило о господстве в небе над всей территорией Украины

Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем.

Подразделения вооруженных сил ДНР, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха.

Вооруженными Силами РФ взяты под контроль города Бердянск и Энергодар.

Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили 8 боевых машин „Бук М-1“, станции наведения ЗРК С-300 и „Бук М-1“, 3 радиотехнические позиции со станциями П-14, 4 боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе. Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины», — рассказал генерал-майор.

Всего с начала операции Вооружёнными Силами Российской Федерации поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ.

«Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве „живого щита“ для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы», — добавил Конешанков.

По его словам, в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению. Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Это направление открыто и безопасно.