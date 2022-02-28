Карту Вологодской области вышивает мастер народных промыслов Дина Теленкова

28.02.2022 [Культура]

Карту Вологодской области вышивает мастер народных промыслов Дина Теленкова. Ее работа станет частью Всероссийского проекта «Вышитая карта России», который сейчас создается в Чувашии. 

– Проект, приуроченный к Году культурного наследия народов России, призван поддержать развитие промыслов и ремесел, – сообщает Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Планируется, что фрагменты карты отразят своеобразие каждого региона, характерные узоры и техники вышивки. 

– Мы отправили во все регионы лекало и на сегодняшний день практически все регионы приступили каждый из них на сегодняшний день разрабатывает эскизы, подумывают, как они будут вышивать эту карту. Работа очень серьезная и мы ждем к середине марта от них вышитые эти лекала, которые будем объединять в единую прекрасную карту России, – говорит Светлана Каликова, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии.

Над созданием вышитой карты Вологодской области работает мастер народных промыслов Дина Теленкова. До 15 марта ей нужно вышить карту в двух экземплярах: один станет частью большого 7-метрового полотна карты России, а второй будет размещен отдельно, ближе к зрителям, чтобы они могли рассмотреть все нюансы вышивки. 

Дина Теленкова рассказала NewsVo, что при создании эскиза консультировалась со специалистами Вологодского государственного музея-заповедника.

– Не сказать, что символы, использованные в этой работе исключительно вологодские. Для этой карты я перенесла рисунок с посольской скатерти 17-го века, которая находится в фондах Вологодского государственного музея-заповедника. Также в работе будут использованы две исключительно вологодские техники вышивки – это «вологодское стекло» и еще одна древняя техника «шов по письму», – рассказала NewsVo Дина Теленкова. 

«Что за символ?» – спросили меня. А это всего лишь птичка», – говорит Дина Теленкова. Фото со страница автора работы в социальной сети.

Сообщается, что в дальнейшем Вышитая карта России будет экспонироваться во всех федеральных округах. 

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