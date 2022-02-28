Евросоюз ввел санкции против Центрального Банка России и закрыл воздушное пространство

28.02.2022 [Политика]

С 28 февраля ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ за исключением тех, которые необходимы для финансовой стабильности Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный в журнале ЕС.

В документе указано, что ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию российского ЦБ.

Исключение составят сделки, которые необходимы для обеспечения финансовой стабильности Евросоюза в целом или входящих в него государств. Страна-член ЕС, решившая предоставить разрешение на любую операцию с российским ЦБ, должна немедленно проинформировать о своем намерении партнеров по ЕС.

Кроме того с 28 февраля полностью Европа полностью закрыла свое воздушное пространство для России.

Санкции были введены в ответ на проводимую военную спецоперацию России в Украине.

На фоне этого ожидается ослабление рубля.  По данным сервиса investing.com, утром в понедельник доллар на межбанковском рынке Forex вырос на 25,48%, до 105,2710 рубля. Курс евро взлетал до исторических максимумов — 127,15 рубля (+32,73%).




 

Тэги: санкции, военная операция

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