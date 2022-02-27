В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения

В Вологде ищут ученика школы №22 Даню Волкова.

Мальчик 2012 года рождения ушел из дома на Гагарина, 80в сегодня в 8.30 в магазин за минералкой и до сих пор не вернулся домой.

Родственники сообщают, что такие случаи, когда он уходил из дома, уже бывали. Родные искали его сами, но безрезультатно. В итоге обратились в полицию.

Возможно, он находится где-то в подъезде жилого дома.

Особые приметы: рост 128 см. Был одет в курточку темного цвета с капюшоном, черная шапка, болоневые черные штаны и сапоги-дутыши синего цвета.

Особо внимательно следует его поискать в районе домов 80-82 по улице Гагарина. Сообщить о местонахождении можно администраторам группы ТОС "Ковырино" либо в полицию.

