В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения

27.02.2022 [Происшествия]

В Вологде ищут ученика школы №22 Даню Волкова.

Мальчик 2012 года рождения ушел из дома на Гагарина, 80в сегодня в 8.30 в магазин за минералкой и до сих пор не вернулся домой.

Родственники сообщают, что такие случаи, когда он уходил из дома, уже бывали. Родные искали его сами, но безрезультатно. В итоге обратились в полицию.

Возможно, он находится где-то в подъезде жилого дома.

Особые приметы: рост 128 см. Был одет в курточку темного цвета с капюшоном, черная шапка, болоневые черные штаны и сапоги-дутыши синего цвета.

Особо внимательно следует его поискать в районе домов 80-82 по улице Гагарина. Сообщить о местонахождении можно администраторам группы ТОС "Ковырино" либо в полицию. 
 

Тэги: пропал ребенок

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