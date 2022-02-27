Кремль заявил о прибытии делегации России в Белоруссию на переговоры с Украиной

27.02.2022 [Политика]

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами, — сказал он. — Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — уточнил Песков.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.

Тэги: военная операция, Украина, переговоры

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
В Грязовецком районе закрываются магазины
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Путин признал ДНР и ЛНР независимыми республиками
Погода в Вологодской области начнет улучшаться после 23 февраля
Кусок льда упал с крыши в коляску с маленьким ребенком в Череповце

Похожие новости

Минобороны заявило об уничтожении почти 1000 объектов военной инфраструктуры Украины

Также в сообщении официального представителя Министерства обороны говорится о задержании 471 военнослужащего зенитного ракетного полка украинских войск

140
0

Минобороны заявило о взятии Мелитополя

Всего российскими ВВС поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины

1013
0

Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»

Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют

3059
0

Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней

Такое мнение высказывают эксперты

1174
0

Российский президент объявил о начале военной операции в Донбассе

Об этом Владимир Путин заявил в обращении, которое вышло на телеканале «Россия 24» в ночь на 24 февраля

1313
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Минобороны заявило об уничтожении почти 1000 объектов военной инфраструктуры Украины
Вологодская «Чеваката» одержала вторую победу над «Спартаком» из Санкт-Петербурга
В Вологодской области за минувшие сутки 1701 человек заболел коронавирусом
Кремль заявил о прибытии делегации России в Белоруссию на переговоры с Украиной
Максим Цветков не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону
В Череповецком районе мужчина сгорел во время пожара в своем доме
Первый иностранный футболист может пополнить ряды вологодского «Динамо»
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3411
0
26.02.2022 [БлогоVO]

«Военная спецоперация [прим. редакции в соответствии с требованиями РКН] заберет у нас последние возможности полноценно работать»

626
0
24.02.2022 [Обзор Прессы]

Литвинович, объявившую акцию против военной спецоперации на Украине, задержала полиция

659
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика