Кремль заявил о прибытии делегации России в Белоруссию на переговоры с Украиной

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами, — сказал он. — Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — уточнил Песков.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров с Киевом, но из-за отказа украинской стороны принять в них участие возобновилось в субботу.