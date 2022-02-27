Максим Цветков не будет выступать на оставшихся этапах Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России отказался выступать на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU. В связи с событиями на Украине международный союз биатлонистов выступил с инициативой, чтобы россияне оставшуюся часть сезона Кубка мира и Кубка IBU провели в нейтральном статусе. На это с российской стороны поступил отказ.

«Союз биатлонистов России не нарушал никаких положений Конституции либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе, - говорится в официальном сообщении. - Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению».

Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, Союз биатлонистов России принял решение не участвовать в этих соревнованиях, - также говорится в сообщении.

Таким образом вологодский биатлонист Максим Цветков, как и все другие члены сборной России, больше не смогут принять участие в этом сезоне в международных соревнованиях под эгидой IBU.

