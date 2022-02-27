Первый иностранный футболист может пополнить ряды вологодского «Динамо»

27.02.2022 [Спорт]

Центральный защитник из Ганы Сампсон Опоку присоединился к вологодскому ФК «Динамо» на сборах в Новороссийске, где вологжане готовятся к новому сезону в профессиональном футболе. Сампсон Опоку пришел в вологодский клуб на правах свободного агента, предыдущей командой этого футболиста был клуб «Нефтчи» из чемпионата Киргизии.

Также к «бело-синим» присоединились нападающий Николай Вдовиченко, экс-игрок команд «Оренбург», «КамАЗ», молдавского «Кодру» и эстонского «Нарва-Транс», а также вратарь Егор Гусев, воспитанник школы «Спартак-Орехово».

Отметим, что тренировочные сборы «Динамо» Вологда в Новороссийске продлятся до 9 марта.

Тэги: ФК «Динамо-Вологда», сборы

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