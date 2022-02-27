В Вологодском районе прошел фестиваль «Гармонь – душа России»

27.02.2022 [Общество]

Вологодский район стал площадкой для IV Всероссийского фестиваля гармонистов «Гармонь — душа России». Более 100 гармонистов и народных ансамблей из 18 регионов страны выступили в концертных залах домов культуры поселков Майский, Сосновка, Непотягово, Заря, Фофанцево и Надеево. Еще одной площадкой фестиваля стало село Талицы Кирилловского района.

Среди участников — артисты из Вологды и Москвы, Ленинградской, Рязанской, Кировской, Московской, Архангельской, Вологодской, Орловской, Ивановской, Костромской, Нижегородской, Омской, Томской, Ярославской, Владимирской, Челябинской и Свердловской областей, а также из Красноярского края, - сообщает пресс-служба администрации Вологодского района. Профессионалы и любители порадовали публику русскими народными песнями, частушками и любимыми композициями под гармонь.

 

Тэги: фестиваль, гармонь

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