В Вологде задержано три человека, в связи с акциями против военной спецоперации в Украине

26 февраля во многих российских городах продолжились акции против военной операции России на территории Украины.

ОВД-инфо, признанное иностранным агентом, опубликовало списки задержанных по всем городам, где проходили протесты. В них есть трое вологжан: Юлия Валяева, Анастасия Мишуринская, Сергей Косолапиков.

«Мы публикуем неочищенные данные о задержанных 26 февраля, чтобы люди скорее смогли найти информацию о своих близких. По состоянию на 27.02.22 02:21, задержано уже более 497 человек в 35 городах», — сообщается на сайте организации.

По данным правозащитной организации вологжане находятся в отделе полиции № 1 УМВД по г. Вологде. Всего в России задержали 497 человек.

Ранее УМВД России по Вологодской области сообщало, что подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка и призвало людей не участвовать в акциях протеста, которые проходят в России каждый день в 19:00 с 24 февраля, когда началась военная спецоперация.