Российские банки, попавшие под санкции, отключат от SWIFT, активы Центробанка будут заморожены

27.02.2022 [Политика]

Страны Евросоюза объявили о решении отключить некоторые российские банки от SWIFT. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в твиттере.

«Это эффективно заблокирует российский экспорт и импорт — банки не смогут осуществлять международные операции. Путин встал на путь уничтожения Украины. Но то, что он делает на самом деле — это уничтожение будущего своей страны», — прокомментировала новые ограничения глава Еврокомиссии.

Под санкции ранее попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. В дальнейшем список банков, отключенных от SWIFT, может быть расширен. Активы Центробанка России также будут будут заморожены.

«Отключение от SWIFT — не конец света для российских банков, но точно приведет к дальнейшему падению рубля и фондового рынка», — прокомментировали «Новой» эксперты.

США, ЕС, Британия и Канада также договорились ввести ограничительные меры в отношении ЦБ РФ. Они вместе ограничат систему «золотых паспортов» для россиян. Ограничения коснутся возможностей Центробанка России поддерживать рубль за счет международных финансовых операций. 

Кроме этого российские «олигархи» будут лишены возможности использовать свои международные финансовые активы, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

 

Тэги: санкции, спецоперация

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