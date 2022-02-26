Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

Самолет владельца «Северстали» Алексея Мордашова был замечен на картах полетов 25 февраля.

«Владелец „Северстали“ Алексей Мордашов смутные времена пережидает не в Москве и не в родном Череповце, а на далеких Сейшельских островах. На вчерашнюю встречу Путина с олигархами России в Москве Мордашова выдернули прямо с Сейшел. Сразу по окончании встречи бизнес-джет Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YSSF, принадлежащий владельцу „Северстали“, покинул Россию и улетел обратно на Сейшелы», — сообщает телеграмм-канал «Инсайдер».