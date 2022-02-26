Алексей Мордашов прилетал в Россию с Сейшельских островов на второй день военной операции

26.02.2022 [Политика]

Самолет владельца «Северстали» Алексея Мордашова был замечен на картах полетов 25 февраля. 

«Владелец „Северстали“ Алексей Мордашов смутные времена пережидает не в Москве и не в родном Череповце, а на далеких Сейшельских островах. На вчерашнюю встречу Путина с олигархами России в Москве Мордашова выдернули прямо с Сейшел. Сразу по окончании встречи бизнес-джет Bombardier Global 6000 с бортовым номером M-YSSF, принадлежащий владельцу „Северстали“, покинул Россию и улетел обратно на Сейшелы», — сообщает телеграмм-канал «Инсайдер».

С какой целью бизнесмен посетил Россию в столь сложное время, не уточняется. 

 

 

Тэги: спецоперация, Алексей Мордашов

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