В Вологодской области будут развивать экологический туризм в национальном парке

26.02.2022 [Общество]

Корректировку законодательства в сфере использования особо охраняемых природных территорий обсудили эксперты в Кириллове. Совещание было инициировано заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Аноприенко.

«Мы идем дальше в развитии национальных парков и рассчитываем, что следующим законом, который будет принят, станут поправки к закону об особо охраняемых природных территориях. Они предполагают возможность развивать внутренний экологический туризм в национальных парках. На определенных условиях будет разрешено строительство различных объектов —  гостиниц, спортивных учреждений и площадок, пунктов питания, дорог для обслуживания объектов. Действующее законодательство не предусматривает таких возможностей для инвесторов», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Первым шагом стало принятие изменений в федеральный закон, которые позволили вести хозяйственную деятельность в границах населенных пунктов на территории национальных парков.

«Федеральный закон № 505-ФЗ позволит начать строительство социальных объектов, выделять земельные участки под строительство жилья, в том числе для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда и для детей-сирот, реализовывать инвестиционные проекты. Это был прорыв в развитии района», — сказал Губернатор Олег Кувшинников.

Новые возможности для нацпарков откроет законопроект по развитию рекреационной деятельности и экологического туризма в национальных парках за границами населенных пунктов. Документ разработан с учетом мнения всех заинтересованных сторон и в настоящее время проходит процедуру согласования, — рассказали в пресс-службе правительства области. По словам представителя Минприроды Ирины Макановой, он предлагает механизм по привлечению на территории нацпарков инвесторов для создания объектов туристической, спортивной инфраструктуры, физкультуры и отдыха, гостиничного характера, а также нестационарных объектов торговли.  

«Основная задача любого национального парка — это развитие природоохранной деятельности. Вторая часть, сопутствующая, это развитие экологического туризма. Развивать такие территории без симбиоза субъекта, муниципальных образований и РФ невозможно. После принятия федерального закона мы определим соответствующие территории, которые попадут в зону рекреации нацпарков, и на которых смогут возникнуть объекты туристической инфраструктуры», — уточнила Ирина Маканова.  

Подтверждением своевременности усилий стали проекты, реализуемые на территории национального парка «Русский Север». К примеру, вблизи деревни Кузино развивается проект «Застава князей Белозерских». Также организован горнолыжный комплекс «Ципина гора» у деревни Оденьево.

«На территории России находится 236 особо охраняемых природных территорий федерального значения, из них 230 — в ведении Министерства природных ресурсов. 65 национальных парков — огромный потенциал для развития туристической привлекательности. У нас есть четкое представление, как развивать национальный парк „Русский Север“ — это наша обязанность и мы это будем делать», — отметил Сергей Аноприенко.

 

Тэги: национальный парк, Туризм

ТОП НЕДЕЛИ

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
В Грязовецком районе закрываются магазины
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце
В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области будут развивать экологический туризм в национальном парке
В Вологодской области второй день подряд количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших
Вологодская «Чеваката» с новым главным тренером с трудом одолела аутсайдера турнирной таблицы
Минобороны заявило о взятии Мелитополя
В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь
Череповчанка решила обезопасить свой счет и отдала мошенникам 2,3 млн рублей
Совет Европы приостановил право России на представительство
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3300
0
26.02.2022 [БлогоVO]

Господин президент, мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины

22
0
24.02.2022 [Обзор Прессы]

Литвинович, объявившую акцию против войны на Украине, задержала полиция

553
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика