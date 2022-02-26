В Вологодской области будут развивать экологический туризм в национальном парке

Корректировку законодательства в сфере использования особо охраняемых природных территорий обсудили эксперты в Кириллове. Совещание было инициировано заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Аноприенко.

«Мы идем дальше в развитии национальных парков и рассчитываем, что следующим законом, который будет принят, станут поправки к закону об особо охраняемых природных территориях. Они предполагают возможность развивать внутренний экологический туризм в национальных парках. На определенных условиях будет разрешено строительство различных объектов — гостиниц, спортивных учреждений и площадок, пунктов питания, дорог для обслуживания объектов. Действующее законодательство не предусматривает таких возможностей для инвесторов», — отметил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Первым шагом стало принятие изменений в федеральный закон, которые позволили вести хозяйственную деятельность в границах населенных пунктов на территории национальных парков.

«Федеральный закон № 505-ФЗ позволит начать строительство социальных объектов, выделять земельные участки под строительство жилья, в том числе для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда и для детей-сирот, реализовывать инвестиционные проекты. Это был прорыв в развитии района», — сказал Губернатор Олег Кувшинников.

Новые возможности для нацпарков откроет законопроект по развитию рекреационной деятельности и экологического туризма в национальных парках за границами населенных пунктов. Документ разработан с учетом мнения всех заинтересованных сторон и в настоящее время проходит процедуру согласования, — рассказали в пресс-службе правительства области. По словам представителя Минприроды Ирины Макановой, он предлагает механизм по привлечению на территории нацпарков инвесторов для создания объектов туристической, спортивной инфраструктуры, физкультуры и отдыха, гостиничного характера, а также нестационарных объектов торговли.

«Основная задача любого национального парка — это развитие природоохранной деятельности. Вторая часть, сопутствующая, это развитие экологического туризма. Развивать такие территории без симбиоза субъекта, муниципальных образований и РФ невозможно. После принятия федерального закона мы определим соответствующие территории, которые попадут в зону рекреации нацпарков, и на которых смогут возникнуть объекты туристической инфраструктуры», — уточнила Ирина Маканова.

Подтверждением своевременности усилий стали проекты, реализуемые на территории национального парка «Русский Север». К примеру, вблизи деревни Кузино развивается проект «Застава князей Белозерских». Также организован горнолыжный комплекс «Ципина гора» у деревни Оденьево.