Минобороны заявило о взятии Мелитополя

На Украине продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВВС России за сутки расширили участки прорыва в обороне противника и продолжают развивать успех наступления. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

«Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов. В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», — заявил представитель министерства.

Всего российскими войсками поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.

Сбито: 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.