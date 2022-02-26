Череповчанка решила обезопасить свой счет и отдала мошенникам 2,3 млн рублей

Одной из самых распространенных схем мошенничества остаются звонки от якобы сотрудников службы безопасности банка или правоохранительных органов. Во время диалога звонившие убеждают потерпевших, что для обеспечения безопасности счета и блокировки несанкционированных операций необходимо назвать данные карты и коды подтверждения, приходящие в СМС-сообщениях. После получения таких данных, неизвестные списывают деньги.

В Череповце местная жительница подобным образом перевела мошенникам 2 305 000 рублей. Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, под предлогом подозрительных операций на её счету, убедил женщину оформить через онлайн приложение банка кредит на сумму 1,2 млн рублей и перевести всё в разных торговых центрах на указанные мошенником счета.

«После чего ее смогли убедить оформить ещё один кредит на сумму 500 тысяч рублей, а также снять со своего накопительного счета 420 тысяч рублей и перевести всё на якобы безопасные счета», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

После этого женщина оформила ещё два займа на сумму 85 тысяч рублей и 100 тысяч рублей в онлайн приложении банка и перевела деньги на указанные звонившим счета. Только после этого потерпевшая поняла, что звонки были банальным «разводом» и обратилась в полицию.