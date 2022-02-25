Совет Европы приостановил право России на представительство

25.02.2022 [Политика]

Комитет министров Совета Европы в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу.

«Решение было принято вследствие вооруженного нападения РФ на Украину. Приостановление — это не окончательная мера, а временная, которая оставляет каналы связи открытым», — сообщается  на сайте Совета.

Принятое сегодня решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться, и Суд будет выносить по ним решения.

Основная задача Совета Европы защищать права человека.

На фоне военных действий в Украине также УЕФА принял решение перенести из Санкт-Петербурга в Париж проведение финала Лиги чемпионов по футболу 2022 года. 

«Жаль, конечно, что принято такое решение», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Организаторы «Евровидения» также заявили, что Россия не сможет принимать участие в конкурсе этого года.

 

Тэги: Украина, спецоперация

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