В Вологде начался ремонт инженерных сетей

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут капитально отремонтированы участки 10 улиц Вологды. В настоящее время уже начались работы по подготовке улично-дорожной сети.

«Мы начали готовиться к реализации нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в новом сезоне заблаговременно. Работы выполняем комплексно, перед непосредственным дорожным ремонтом приводим в порядок сети. Всего в этом году при подготовке к ремонту дорог будет отремонтировано более 11 тыс. метров сетей, в эту цифру включены водопроводные сети, канализация и ливневка», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

На улице Костромской сотрудники МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» переложат порядка 200 метров водовода.

«На этом объекте запланирована перекладка двух участков сетей: один протяженностью более 130 метров, второй — более 70 метров. Подготовительные работы провели еще неделю назад. Сейчас производим пилотное бурение, прокладку водопровода будем осуществлять методом горизонтально-направленного бурения. Согласно графику, работы должны быть завершены в апреле», — говорит генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Евгений Волков.

Следующим в программе ремонтных работ предприятия стоит участок на улице Ярославской.

Затем специалисты отремонтируют инженерные сети на улице Щетинина, улице Турундаевской улице Левичева, в Осановском проезде, улице Галкинской, улице Мира и улице Новгородской, — сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт дорог в рамках нацпроекта БКД идет на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.