В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства

25.02.2022 [Экономика]

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства. Так российский рынок реагирует на начало войны России с Украиной.

Электроника, цифровая и бытовая техника

На 30% за сутки выросли цены в торговой сети DNS. Это связано как с падением курса рубля, так и с ажиотажным спросом.

– Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, – написал на своей странице в Facebook глава компании DNS Дмитрий Алексеев. – Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. 

Автомобили

Рост цен минимум на 20% на автомобили и комплектующие в связи с девальвацией рубля проблемами с логистикой обещают эксперты. Ожидается не только скачок цен, но и задержки поставок. Также говорится о росте ставок по автокредитам. 

– Импортеры и дистрибуторы автомобилей приостанавливают отгрузки машин дилерам, – сообщает «Коммерсантъ».

Лекарства

Поставщики лекарств приостановили отгрузки в аптечные сети, чтобы им было на что закупать препараты, когда те подорожают. Участники фармацевтического рынка ожидают роста конечных цен на лекарства на 10–15% уже в ближайшие дни.

Некоторые фармацевтические дистрибуторы приостановили прием заказов и их отгрузки аптечным сетям в ряде регионов. Об этом сообщает Inc. Russia со ссылкой на слова генерального директора рязанской аптечной сети «Фарма». 

По словам Миронова, приостановка связана с двумя причинами. Во-первых, сети резко увеличили объем заказов, опасаясь скорого роста цен на лекарства из-за падения рубля и желая приобрести препараты по нынешним ценам. 

Во-вторых, Миронов полагает, что дистрибьюторы уже сами начали переоценку. По его словам, в ближайшие дни лекарства, не входящие в перечень жизненно важных (цены на которые регулируются государством), подорожают на 10–15%. Речь идет не только об импортных препаратах, но и российских, так как большая часть из них производится из зарубежных субстанций.

Тем временем гендиректор фармацевтического рынка DSM Group Сергей Шуляк считает, что приостановка отгрузок лекарств носит массовый характер. Он говорит, что похожая ситуация была во время кризиса 2014 года, когда сети также стремились сделать запасы, а поставщики сразу же начали повышать цены.

Продукты питания

«Руспродсоюз» заявил о том, что рост курса валют может отразиться на себестоимости продуктов.

– Курс доллара уже обновил исторические максимумы. Пока делать какие-либо серьезные прогнозы преждевременно, однако если ситуация с ростом валют продолжится, это может отразиться на себестоимости продуктов питания. Ведь в различной доле валютная составляющая присутствует во всех технологических цепочках производства продовольствия, – цитирует представителей этой ассоциации ТАСС.

Группа депутатов Госдумы и сенаторов предложила законодательно ограничить рост торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров не более чем 10 процентами. Такой законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Тэги: цены, рост цен, инфляция, продукты, автомобили, лекарства, бытовая техника, гаджеты

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