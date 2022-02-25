Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу

Вологодская полиция объявила о старте конкурса «Краса вологодской полиции». Голосование пройдет с 25 февраля по 4 марта.

На первом этапе районные и городские отделы полиции направляли портфолио женщин-сотрудников. Участницы предоставляли на конкурс портретные фотографии, в том числе обязательно одну в форменной одежде, и информацию о себе.

«Конкурсантки должны были написать о своих интересах и увлечениях, хобби, о любимых книгах и фильмах, ответить на вопросы «Как я провожу свободное время» и «Почему я выбрала службу в органах внутренних дел», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Победительница будет определена на втором этапе посредством интернет-голосования на сайте УМВД России по Вологодской области.

Обладательницей звания «Краса вологодской полиции» признается участница, набравшая максимальное количество голосов по итогам онлайн-голосования.

Конкурс проводится по двум номинациям – для аттестованных и вольнонаемных сотрудниц.

В УМВД также рассказали, что победительница конкурса будет награждена дипломом и ценным подарком на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню, 5 марта.