Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу

25.02.2022 [Общество]

Вологодская полиция объявила о старте конкурса «Краса вологодской полиции». Голосование пройдет с 25 февраля по 4 марта.

На первом этапе районные и городские отделы полиции направляли портфолио женщин-сотрудников. Участницы предоставляли на конкурс портретные фотографии, в том числе обязательно одну в форменной одежде, и информацию о себе.

«Конкурсантки должны были написать о своих интересах и увлечениях, хобби, о любимых книгах и фильмах, ответить на вопросы «Как я провожу свободное время» и «Почему я выбрала службу в органах внутренних дел», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Победительница будет определена на втором этапе посредством интернет-голосования на сайте УМВД России по Вологодской области.

Обладательницей звания «Краса вологодской полиции» признается участница, набравшая максимальное количество голосов по итогам онлайн-голосования.
Конкурс проводится по двум номинациям – для аттестованных и вольнонаемных сотрудниц.

В УМВД также рассказали, что победительница конкурса будет награждена дипломом и ценным подарком на торжественном собрании, посвященном Международному женскому дню, 5 марта.

Тэги: краса полиции, конкурс, голосование

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