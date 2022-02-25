UEFA лишил Россию одного из главных спортивных событий года

На фоне событий на Украине Санкт-Петербург потерял право принять одно из главных спортивных событий года. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принял решение о переносе майского финала Лиги чемпионов в Париж.

Такое решение было принято в пятницу на экстренном заседании Союза европейских футбольных ассоциаций. Главным вопросом повестки заседания стала судьба финала Лиги чемпионов. Матч должен был пройти 28 мая на 68-тысячной «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и стать одним из главных спортивных событий года в России.

Новым местом его проведения станет парижский стадион Stade de France, вмещающий 80 тыс. зрителей.

Как пишет «КоммерсантЪ», финал Лиги чемпионов традиционно вызывает огромный интерес публики. Санкт-Петербург получил право на проведение финального матча в 2019 году.

Только из городского бюджета Санкт-Петербурга во время подготовки к финалу было выделено почти 290 млн рублей. Примерно в такую же сумму оценивались расходы федерального бюджета.

Также на заседании UEFA принял решение о том, что в течение неопределенного срока российские и украинские клубы, а также национальные сборные стран будут играть домашние матчи на нейтральных полях. В первую очередь это касается московского «Спартака» — единственного представителя России в еврокубках.