Житель Никольского района пилил деревья, чтобы собирать шишки

25.02.2022 [Происшествия]

В Никольском районе полицейские выявили незаконную рубку леса в водоохранной зоне Завражского участкового лесничества.

Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

«Он признался в содеянном и рассказал, что решил заработать на сборе еловых шишек. Чтобы собрать их с елей, никольчанин спиливал деревья обычной ножовкой. По словам задержанного, шишки он собрал в мешки и сдал в пункт приема по 20 рублей за 1 кг. На вырученные деньги он купил спиртные напитки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Общий ущерб от действий мужчины составил около 50 тысяч рублей. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Тэги: черные лесорубы, шишки, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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