Житель Никольского района пилил деревья, чтобы собирать шишки

В Никольском районе полицейские выявили незаконную рубку леса в водоохранной зоне Завражского участкового лесничества.

Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

«Он признался в содеянном и рассказал, что решил заработать на сборе еловых шишек. Чтобы собрать их с елей, никольчанин спиливал деревья обычной ножовкой. По словам задержанного, шишки он собрал в мешки и сдал в пункт приема по 20 рублей за 1 кг. На вырученные деньги он купил спиртные напитки», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.