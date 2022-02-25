Автобус № 37 в Вологде будет двигаться по новому маршруту

В Вологде изменен маршрут движения автобуса № 37. В частности, при движении из села Молочное между остановками «ТЮЗ» и «Вокзал» автобус будет двигаться по улицам Октябрьская, Герцена и Зосимовская с конечной остановкой на площади Бабушкина.

«Изменение части пути следования на маршруте № 37 вступят в силу с 28 февраля. Корректировки связаны с рассмотрением предложений перевозчика, обслуживающего маршрут, и пассажиров в целях улучшения транспортного обслуживания населения, оптимизации маршрутной сети, упорядочения движения общественного транспорта и для удобства граждан», — прокомментировали в департаменте городского хозяйства.

Сообщается, что остановки "Стадион „Динамо“ и „Гостиница "Вологда" из маршрута будут исключены. На новом маршруте вместо этих остановок появятся "Золотой ключик" и "Электротовары". Из маршрута движения полностью исключили улицу Мира.

