Череповчанин отдал мошенникам более 5 миллионов рублей

В полицию Череповца обратился 52-летний местный житель, который рассказал, что попался на уловку мошенников. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, под предлогом подозрительных операций на его счету, убедил череповчанина перевести деньги в сумме 2 103 000 рублей через онлайн приложение банка на якобы безопасный резервный счет.

«Далее ему посоветовали проследовать в отделение банка, где оформить кредит на сумму 3 100 000 рублей и перевести на указанные звонившим счета. Общая сумма ущерба составила 5 203 000 рублей», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

От аналогичного вида дистанционного мошенничества пострадала жительница поселка Федотово, отдавшая злоумышленникам 835 тысяч рублей, взятых в кредит, а также череповчанка, потерявшая 435 тысяч рублей кредитных и личных сбережений.

По сообщению регионального УМВД, всего за прошедшие сутки на территории Вологодской области зарегистрировано 4 заявления о фактах дистанционных мошенничеств. Общая сумма ущерба составила более 6,6 миллионов рублей.