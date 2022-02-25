Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки

Вологодское УФАС в 2021 году отменило четыре закупки, проводившиеся в рамках реализации национальных проектов. Как сообщает пресс-служба управления, отмена закупок помогла предотвратить нанесение ущерба государству на общую сумму более 571 миллиона рублей.

Главной причиной отмены крупных закупок стали нарушения в документации, допущенные заказчиками.

«Так, была отменена закупка на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения на территории города Вологды, размещенная в рамках реализации национального проекта „Жилье и городская среда“ с начальной ценой контракта 382 583 513,91 рублей», — рассказали в управлении.

Также были отменены три закупки, проводившиеся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранения»:

— закупка на поставку системы рентгеновской компьютерной томографии с начальной ценой контракта 30 598 186 рублей;

— закупка на поставку цифровой рентгеновской диагностической стационарной системы с начальной ценой контракта 70 130 400 рублей;

— закупка на поставку рентгеновского томографа для исследований всего тела, с начальной ценой контракта 69 900 000 рублей.

В рамках нацпроекта «Экология» отменена закупка по созданию Визит-центра национального парка «Русский Север» в селе Горицы Кирилловского района с начальной ценой в 18 540 250 рублей, — также пояснили в ведомстве.

Материалы дел по этим закупкам направлены в правоохранительные органы.