Максим Цветков рассказал, что на Олимпиаде чувствовал поддержку жителей Вологды

Олимпийские игры — это мечта любого спортсмена, поэтому Максиму Цветкову было важно показать пик своей формы. В первой индивидуальной гонке он стал лучшим среди российских спортсменов, заняв четвертое место. Ему не хватило совсем немного до медали из-за промаха на последнем выстреле.

«Перед первой индивидуальной гонкой было волнительно. Первая гонка, я под первым номером, впереди нет соперников, никто еще не стартовал. Когда я промахнулся во время последнего выстрела, то в тот момент ничего не испытал. Мне нужно было бежать еще круг, я думал только об этом. Понимание ситуации произошло уже после, когда увидел все сообщения», — рассказал Максим Цветков.

В спринтерской гонке на 10 км вологодский спортсмен снова стал четвертым, уступив меньше 2 секунд норвежцу Тарьей Бё. Но главным разочарованием для болельщиков стала эстафета. Максим идеально преодолел свою дистанцию. Команда имела все шансы на победу. Но из-за промахов Эдуарда Латыпова, который бежал последним, стала только третьей.

«Все на тех или иных соревнованиях заходили на штрафные круги, все понимают, как это тяжело. Для болельщиков это трагедия. Но мы относимся с пониманием, никто от этого не застрахован. Мы просто сказали: «Эд, всё в порядке, ничего не произошло, это может случиться с каждым», — рассказал спортсмен.

Максим Цветков также рассказал о поддержке, которую оказали ему во время Олимпиады жители Вологды.

«Я хочу сказать очень большое спасибо всем, кто писал мне слова поддержи на Олимпиаде. Когда ты видишь эти сообщения, понимаешь, что не один, очень много людей за тобой следят. Мне очень приятно, что мэр Вологды предложил выдвинуть мою кандидатуру на присвоение звания Почетного гражданина Вологды. Приятно не само звание, а то, что меня ценят в этом городе. Я сам вырос в маленьком городке Бабаево, там меня все знают. Но немногие в России знают, что я живу в Вологде, что здесь мой дом, что здесь родился мой сын. Мне очень приятно, что я житель Вологды», — сказал Максим Цветков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас Максим готовится к восьмому этапу Кубка мира, который пройдёт в финском городе Контиолахти с 3 по 6 марта.