Выставка продажа сувениров ручной работы пройдет в Вологде 6 марта

Выставка продажа сувениров ручной работы и мастер-классы ремесленников пройдут в вологодском центре ремесел «Резной палисад» в рамках традиционного мероприятия «Мастеровая среда» 6 марта.
– Гостей мероприятия будет ждать сюрприз – участие в весенней лотерее! Четыре счастливчика станут обладателями праздничных сувениров от наших мастеров - участников «Мастеровой среды», – говорится в анонсе.
«Мастеровая среда» пройдет 6 марта с 11:00 до 15:00 по адресу: Вологда, Засодимского, 5.
Вход свободный.
Возрастных ограничений нет.