Выставка продажа сувениров ручной работы пройдет в Вологде 6 марта

25.02.2022 [Культура]

Выставка продажа сувениров ручной работы и мастер-классы ремесленников пройдут в вологодском центре ремесел «Резной палисад» в рамках традиционного мероприятия «Мастеровая среда» 6 марта.

– Гостей мероприятия будет ждать сюрприз – участие в весенней лотерее! Четыре счастливчика станут обладателями праздничных сувениров от наших мастеров - участников «Мастеровой среды», – говорится в анонсе.

«Мастеровая среда» пройдет 6 марта с 11:00 до 15:00 по адресу: Вологда, Засодимского, 5. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.


 

Тэги: ярмарка, выставка, мастер-классы, ремесла

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