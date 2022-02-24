Череповчане Артем Арефьев и Евгения Лаленкова вошли в состав сборной России по конькобежному спорту

24.02.2022 [Спорт]

Череповецкие конькобежцы Артем Арефьев и Евгения Лаленкова вошли в состав сборной России.  Союз конькобежцев России озвучил состав нашей сборной.

В спринтерском многоборье в состав российской команды вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина. Виктор Лобас и Елизавета Голубева — запасные.

В классическом многоборье Россию представят Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин, Егор Юнин, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова. Анастасия Григорьева — запасная.
Сборная России в связи с санкциями Всемирного анти-допингового агентства (WADA) выступит, как команда Союза конькобежцев России (СКР — RSU анг.)

Тэги: конькобежный спорт, сборная России

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