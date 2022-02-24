После публикации на NewsVo прокуратура внесла представление главе поселения Череповецкого района

24.02.2022 [Общество]

Прокуратура области выявила факт неэффективного расходования бюджетных средств со стороны администрации Яргомжского сельского поселения Череповецкого района.

«Прокуратурой области проведена проверка публикации на сайте информационного агентства „NewsVO“ о неэффективном расходовании органом местного самоуправления бюджетных средств при строительстве хоккейной коробки. Установлено, что в поселке Ботово Яргомжского сельского поселения Череповецкого района в 2019 году в рамках проекта „Народный бюджет“ построена хоккейная коробка. На строительство затрачено более 800 тыс. руб. из средств областного и местного бюджета», — говорится в сообщении прокуратуры области.

Также в ходе проверки установлено, что из-за отсутствия источника водоснабжения для заливки льда хоккейная коробка по своему прямому назначению никогда не использовалась, что свидетельствует о неэффективности распоряжения бюджетными средствами со стороны органа местного самоуправления. Кроме того, администрация сельского поселения до сих пор не оформила права на земельный участок под хоккейной коробкой, — также говорится в сообщении.

По вышеуказанным фактам и. о. прокурора Череповецкого района главе Яргомжского сельского поселения внесено представление, которое находится на рассмотрении прокуратуры Череповецкого района.

Тэги: хоккейная коробка, Череповецкий район, прокуратура

ТОП НЕДЕЛИ

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Грязовецком районе закрываются магазины
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
Роскомнадзор потребовал от NewsVo удалить материал со ссылкой на расследование Навального
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

После публикации на NewsVo прокуратура внесла представление главе поселения Череповецкого района
Укравшая детскую коляску жительница Череповца сама сдалась полицейским
В Череповце на Северном шоссе столкнулись три автомобиля
Житель Вологды в больнице украл деньги с банковского счёта соседки по палате
Полицейский спас потерявшую сознание пенсионерку в Вологодском районе
Жителя Тотьмы приговорили к обязательным работам за отказ дать показания суду
В Вологодском районе почти 500 домов остались без электричества
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3052
0
24.02.2022 [БлогоVO]

Одиночный пикет против войны

146
0
24.02.2022 [Обзор Прессы]

Литвинович, объявившую акцию против войны на Украине, задержала полиция

235
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика