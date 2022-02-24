После публикации на NewsVo прокуратура внесла представление главе поселения Череповецкого района

Прокуратура области выявила факт неэффективного расходования бюджетных средств со стороны администрации Яргомжского сельского поселения Череповецкого района.

«Прокуратурой области проведена проверка публикации на сайте информационного агентства „NewsVO“ о неэффективном расходовании органом местного самоуправления бюджетных средств при строительстве хоккейной коробки. Установлено, что в поселке Ботово Яргомжского сельского поселения Череповецкого района в 2019 году в рамках проекта „Народный бюджет“ построена хоккейная коробка. На строительство затрачено более 800 тыс. руб. из средств областного и местного бюджета», — говорится в сообщении прокуратуры области.

Также в ходе проверки установлено, что из-за отсутствия источника водоснабжения для заливки льда хоккейная коробка по своему прямому назначению никогда не использовалась, что свидетельствует о неэффективности распоряжения бюджетными средствами со стороны органа местного самоуправления. Кроме того, администрация сельского поселения до сих пор не оформила права на земельный участок под хоккейной коробкой, — также говорится в сообщении.

По вышеуказанным фактам и. о. прокурора Череповецкого района главе Яргомжского сельского поселения внесено представление, которое находится на рассмотрении прокуратуры Череповецкого района.