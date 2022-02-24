Укравшая детскую коляску жительница Череповца сама сдалась полицейским

19-летняя жительница Череповца, подозреваемая в краже детской коляски, сама пришла в отделение полиции.

Несколькими днями ранее 38-летний потерпевший заявил, что коляска пропала из подъезда дома на улице Архангельской, и оценил ущерб в 15 500 рублей. Действия подозреваемой были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Увидев в интернете своё фото с информацией о розыске, череповчанка пришла в дежурную часть.

«Злоумышленница пояснила полицейским, что в тот день была в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могла вспомнить момент кражи коляски и куда в дальнейшем ее дела», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Поиски коляски продолжаются.