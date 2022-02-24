В Череповце на Северном шоссе столкнулись три автомобиля

24.02.2022 [Происшествия]

В Череповце на Северном шоссе столкнулись «КИА», «Фольксваген» и «Мазда», сообщает официальный сайт города. Авария произошла 24 февраля около полудня.

Водитель «Мазды» рассказал изданию, что «Фольксваген» выехал из двора прямо перед его машиной. От удара с «Фольксвагеном» его машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «КИА».

Водитель «КИА» оказалась зажата в машине. На место прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента достали пострадавшую из авто, сообщает группа «Спасатели Череповца» в соцсети. С места ДТП женщину увезли в больницу.

Водитель «Мазды» получил травмы рук. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги: ДТП, авария, спасатели, пострадавшие
фото из группы "Спасатели Череповца" в соцсети

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