В Череповце на Северном шоссе столкнулись три автомобиля

В Череповце на Северном шоссе столкнулись «КИА», «Фольксваген» и «Мазда», сообщает официальный сайт города. Авария произошла 24 февраля около полудня.

Водитель «Мазды» рассказал изданию, что «Фольксваген» выехал из двора прямо перед его машиной. От удара с «Фольксвагеном» его машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «КИА».

Водитель «КИА» оказалась зажата в машине. На место прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента достали пострадавшую из авто, сообщает группа «Спасатели Череповца» в соцсети. С места ДТП женщину увезли в больницу.

Водитель «Мазды» получил травмы рук. Обстоятельства ДТП устанавливаются.