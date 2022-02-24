Житель Вологды в больнице украл деньги с банковского счёта соседки по палате

24.02.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковского счёта 39-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что находилась на лечении в одной из больниц города. В один из дней сосед по палате попросил у неё телефон, чтобы зайти в соцсети. Мужчина не вернул гаджет и, спустя некоторое время, вологжанка узнала, что с её банковского счёта пропало 7000 рублей. Подозреваемым в краже оказался 37-летний ранее судимый мужчина.

«По словам злоумышленника, узнав, что женщину в бессознательном состоянии перевели в другое отделение, он решил воспользоваться моментом и перевёл через её телефон денежные средства на свой счет. Позже, покинув больницу, он отдал телефон своему знакомому, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

Тэги: кража, счета, деньги, телефон, больница

ТОП НЕДЕЛИ

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Грязовецком районе закрываются магазины
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
Роскомнадзор потребовал от NewsVo удалить материал со ссылкой на расследование Навального
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце

Похожие новости

Укравшая детскую коляску жительница Череповца сама сдалась полицейским

Увидев своё фото с информацией о розыске, девушка пришла в отделение полиции и рассказала, что была пьяна и потеряла коляску

282
0

В Череповецком районе двое мужчин украли из сарая пенсионерки картошку, солёные огурцы и банку малинового варенья

Подозреваемые признались задержавшим их полицейским, что искали закуску

1247
0

Бывшего рабочего стройки в Вологде будут судить за кражу отбойного молотка

Мужчина продал инструмент и потратил вырученные деньги на спиртное. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

635
0

Житель Вологды украл из ангара на улице Рыбной инструменты и металлолом

Сумма ущерба составила 185 тысяч рублей

931
0

В Великоустюгском районе гадалка украла деньги из квартиры пенсионерки

Злоумышленницу помог разыскать служебный пёс по кличке Барон

856
0

Житель Вологды через банкомат пытался положить на свой счёт купюры «банка приколов»

Когда его действия заметила работница банка, мужчина убежал. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за покушение на кражу.

1419
0

В Вологде будут судить мужчину, который украл деньги из чужой комнаты в общежитии и заснул на месте преступления

Испугавшись прихода полицейских, он смыл украденные 10 тысяч рублей в унитаз

899
0

В Череповце вор врезался в раздвижные двери, убегая из магазина

Мужчина не травмировался, его задержали росгвардейцы

1057
0

За кражу куска сыра жительница Череповца получила двое суток ареста

Она пояснила, что пошла на кражу потому, что ей и её молодому человеку не с чем было пить чай

906
0

В Череповце бывшая работница банка получила условный срок за кражу более трёх миллионов рублей со счёта умершего человека

Суд обязал её возместить материальный ущерб

3282
0

В Кирилловском районе пьяный мужчина украл документы из двух незакрытых машин

Задержавшим его полицейским подозреваемый пояснил, что хотел найти деньги на выпивку

913
0

В Великоустюгском районе мужчина украл из заброшенного магазина стеллажи и проводку

Всё похищенное он продал знакомым

1288
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

После публикации на NewsVo прокуратура внесла представление главе поселения Череповецкого района
Укравшая детскую коляску жительница Череповца сама сдалась полицейским
В Череповце на Северном шоссе столкнулись три автомобиля
Житель Вологды в больнице украл деньги с банковского счёта соседки по палате
Полицейский спас потерявшую сознание пенсионерку в Вологодском районе
Жителя Тотьмы приговорили к обязательным работам за отказ дать показания суду
В Вологодском районе почти 500 домов остались без электричества
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3051
0
24.02.2022 [БлогоVO]

Одиночный пикет против войны

145
0
24.02.2022 [Обзор Прессы]

Литвинович, объявившую акцию против войны на Украине, задержала полиция

235
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика