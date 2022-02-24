Житель Вологды в больнице украл деньги с банковского счёта соседки по палате

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковского счёта 39-летней местной жительницы.

Потерпевшая рассказала, что находилась на лечении в одной из больниц города. В один из дней сосед по палате попросил у неё телефон, чтобы зайти в соцсети. Мужчина не вернул гаджет и, спустя некоторое время, вологжанка узнала, что с её банковского счёта пропало 7000 рублей. Подозреваемым в краже оказался 37-летний ранее судимый мужчина.

«По словам злоумышленника, узнав, что женщину в бессознательном состоянии перевели в другое отделение, он решил воспользоваться моментом и перевёл через её телефон денежные средства на свой счет. Позже, покинув больницу, он отдал телефон своему знакомому, а деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.