Полицейский спас потерявшую сознание пенсионерку в Вологодском районе

24.02.2022 [Происшествия]

В Вологодской области полицейский помог пенсионерке, потерявшей сознание при падении. Происшествие случилось в поселке Федотово Вологодского района.

О происшествии стало известно от соседа пострадавшей женщины. Он позвонил в полицию и рассказал, что пожилой соседке, проживающей этажом выше, возможно требуется помощь.

«Мужчина пояснил, что сначала он услышал звук, словно что-то упало, а спустя некоторое время увидел, что по стене в детской комнате стекает густая жидкость бурого цвета, похожая на кровь», — рассказали в региональном УМВД.

Участковый уполномоченный полиции Олег Сидорук, подходя к дому увидел, что у пенсионерки горит свет в квартире. Входную дверь на стук никто не открыл, на телефонные звонки она не отвечала, хотя через дверь был слышен звук входящего вызова на мобильный телефон.

Полицейский нашёл слесаря из управляющей компании, который вскрыл дверь, спилив петли входной двери.

«В квартире майор полиции обнаружил хозяйку квартиры в бессознательном состоянии, которая лежала на полу, истекая кровью. Офицер вызвал медиков, а до их приезда оказал пенсионерке доврачебную помощь», — также рассказали в областном управлении полиции.

Как оказалось, у женщины резко поднялось давление, и она потеряла сознание. При падении ударилась головой об пол, в результате чего получила открытую рану головы.

Как говорится в сообщении пресс-службы областного УМВД, врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, от госпитализации она отказалась. Женщина поблагодарила полицейского и медиков за по

мощь.

 

 

Тэги: полицейский, спасатель, пострадавшая

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