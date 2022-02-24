Жителя Тотьмы приговорили к обязательным работам за отказ дать показания суду

В Тотьме суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, признанному виновным в отказе от дачи показаний.

19 июля 2021 года мужчина явился в суд для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении знакомого, который поджёг его дом. Ему разъяснили права и обязанности, а также предупредили об уголовной ответственности. Несмотря на это, он сказал, что ничего не помнит и молчал весь процесс.

«Свидетель показала, что 19 июля она вела протокол судебного заседания по уголовному делу в отношении гражданина Г. Подсудимый был вызван в качестве свидетеля, но на вопросы суда не отвечал, пытался уйти из зала судебного заседания, закрывал уши руками», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мать подсудимого рассказала, что в январе 2021 года, в дом, где она жила вместе с сыном, пришёл его знакомый Г. Ранее мужчины вместе употребляли наркотики. Г. искал подсудимого, а тот прятался на чердаке. Со словами «всё равно вашу богадельню спалю» Г. курил и бросал окурки в комнату подсудимого, отчего начался пожар.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств отказавшемуся от дачи показаний мужчине назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.