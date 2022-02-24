В Вологодском районе почти 500 домов остались без электричества

В поселке Непотягово Вологодского района 480 домов остались без электричества. На месте работают бригада районной и городской электросетевых компаний. Об этом сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По его словам, провода оборвала машина. По оценке специалистов, на восстановление электроснабжения потребуется несколько часов.

«Часть домов переключат на резервные линии в ближайшее время. В школе и детском саду занятия пока не прерываем. Работу социальных учреждений продолжим держать на контроле. При необходимости примем дополнительные решения», — прокомментировал на своей странице в соцсети Сергей Жестянников.

По данным ЕДДС по Вологодскому району, свет сейчас уже появился в Спасской средней общеобразовательной школе и Непотяговском Доме культуры.