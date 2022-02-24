Слесарь-железнодорожник из Вологды подозревается в завышении командировочных расходов и присвоении денег

24.02.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники транспортной полиции выявили факт присвоения 360 тысяч рублей 36-летним работником РЖД.

Установлено, что подозреваемый — слесарь — был направлен в командировку в Ярославль. Для аренды жилья предприятие перевело на его счёт деньги. Вернувшись, мужчина представил в бухгалтерию фиктивные документы о проживании в гостинице.

«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что в указанной в авансовых отчетах гостинице мужчина фактически не проживал, а арендовал жилплощадь по другому адресу и по цене, значительно ниже заявленной», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

За четыре месяца командировки мужчине удалось «сэкономить» 360 тысяч рублей, которые он потратил по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Тэги: командировки, присвоение, уголовное дело

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