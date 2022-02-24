Мошенник из Ростовской области продал несуществующие колёсные диски жителю Вологодского района

24.02.2022 [Происшествия]

Полицейские раскрыли мошенничество в отношении жителя посёлка Майский Вологодского района.

В конце октября 2021 года потерпевший заявил, что нашёл в интернете объявление о продаже колёсных дисков. Решив приобрести запчасти, он связался с автором сообщения и договорился о покупке дисков за 5000 рублей. Вологжанин перевёл деньги, но товар так и не получил.

Подозреваемым в мошенничестве оказался 26-летний житель Ростовской области. Выяснилось, что он его уже арестовали за аналогичные преступления.

«Выехав в служебную командировку, сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый для своих мошеннических схем использовал банковскую карту своей бывшей возлюбленной. В беседе с оперативниками, злоумышленник признался, что продавал несуществующие товары», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям в отношении жителей Вологодской области.

Тэги: мошенничество, дистанционное мошенничество

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