Череповецкий «Алмаз» два раза победил «Сахалинские Акулы» в регулярном чемпионате МХЛ

Игры между череповецким «Алмазом» и «Сахалинскими Акулами» прошли 22 и 23 февраля и получились достаточно упорными. В первом матче основное время завершилось вничью - 2:2. Победу «Алмазу» со счётом 3:2 принес гол Прохора Корбита на третьей минуте овертайма.

В матче, который прошел в среду, 23 февраля, Александр Агапов открыл счёт в середине первого периода с передачи Егора Чезганова. Для последнего эта передача стала юбилейным, 50-м очком в МХЛ, по системе гол+пас (25+25). Гости смогли отыграться спустя минуту с небольшим. Счёт 1:1 держался вплоть до начала третьего периода, когда Игнат Степанов вывел молодежку «желто-черных» вновь вперёд - 2:1. Хотя впереди был ещё целый период, цифры на табло больше не менялись.

«Игра сегодня была тяжелая. Первый период был – мало бросали. Соперник играл активно, не могли выйти из-под давления. Хорошо, что забили гол. Второй период был нервным. Ребята немножко нервничают. Кто-то еще не в форме. Ребята пришли из первой команды, из высшей лиги – надо набирать форму. Некоторые не понимают, что у нас не детский хоккей. Нельзя взять шайбу, всех оббежать, обыграть, надо играть в пас, надо комбинировать, выигрывать вбрасывания, ловить броски. Соперник нас заставлял ошибаться. Немножко мы, наверное, физически не готовы. Но хорошо, что так все сложилось», подвел итоги матча главный тренер «Алмаза» Андрей Шефер.

Череповчане сейчас занимают третью строчку Западной конференции МХЛ. и уже гарантировали себе попадание в плей-офф. Следующие матчи «Алмаз» проведет против «Тайфуна» из Приморского края 26 и 27 февраля.