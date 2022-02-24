Вологжанин получил ожоги во время пожара в гаражном боксе в микрорайоне Бывалово Вологды

Пожар в гаражном боксе ГСК «Бывалово» произошел накануне в Вологде. По информации регионального управления МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 10.19.

«В результате пожара повреждены личные вещи собственника гаражного бокса, пластиковые элементы имущества преимущественно в верхней части оплавлены, наблюдаются следы налёта копоти по всей площади преимущественно в верхней части», — рассказали в управлении МЧС.

Сам собственник гаражного бокса — 36-летний мужчина с ожогами доставлен в больницу. Кроме этого, эвакуированы еще три человека, которые покинули задымленные помещения до прибытия пожарных.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем.