Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине

23.02.2022 [Происшествия]

В посёлке Суда Череповецкого района полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении средней тяжести вреда здоровью.

В декабре 2021 года 34-летний потерпевший обратился в больницу за медицинской помощью и пояснил, что на него в магазине напал неизвестный мужчина. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что избил мужчину, который оскорбил его спутницу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: избиение, уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво
В Вологде руководителя строительных фирм Светлану Шабурину суд признал виновной в мошенничестве
Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту
Смертность в Вологде в 2021 году стала рекордной со времен войны
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника
В Грязовецком районе закрываются магазины

Похожие новости

В Соколе началось рассмотрение дела об избиении студента политехнического техникума

На скамье подсудимых семь студентов, которые обвиняются в нанесении побоев

1475
0

Житель Вытегры до смерти избил собутыльницу

На допросе он сказал, что причиной избиения стала неряшливость пострадавшей и её агрессивное поведение

1610
0

В Соколе завершено расследование уголовного дела об избиении студента в общежитии техникума

Все обвиняемые признали вину

3904
0

Вологжанин избил прохожего, который неуважительно попросил у него сигарету

Инцидент произошёл в октябре 2020 года. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

1069
0

Жительница Кичменгско-Городецого района ударила ножом гостя, который её избил

Суд признал её виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к условному сроку

1016
0

Череповчанин избил сожительницу, которая призналась ему в измене

От полученных травм потерпевшая скончалась. Возбуждено уголовное дело.

2892
0

Житель Кичменгско-Городецкого района избил сожительницу после ссоры из-за окрошки

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к двум годам лишения свободы условно

1518
0

Срочник избил сослуживца в военной части в Белозерске

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к четырём годам колонии

1751
0

Сокольчанин на три года отправится в колонию за избиение сожительницы

В суде он сказал, что избил её из ревности, так как та назвала его чужим именем

1081
0

Уволен директор сокольского техникума, в общежитии которого избили студента

Участники избиения — 18 студентов — продолжат учиться. Их привлекли к дисциплинарной ответственности.

2090
0

СК возбудил уголовное дело по факту избиения студента в Соколе

Информация появилась на сайте ведомства

4050
0

Сокол взорвало видео избиения студента в общежитии лесотехнического техникума

На видео продолжительностью почти 6 минут толпа подростков по очереди бьет парня

7975
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За сутки в Вологодской области выявили 1829 новых случаев заболевания коронавирусом
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
Череповецкая «Северсталь» одержала победу в товарищеском матче с ярославским «Локомотивом»
Лишённый водительских прав житель Бабушкинского района получил семь суток ареста за то, что снова сел за руль
Износ очистных сооружений канализации в Вологодской области в среднем составляет 70%
Две школьные футбольные команды из Вологодской области стали лучшими на Северо-Западе
В Череповецком районе двое мужчин украли из сарая пенсионерки картошку, солёные огурцы и банку малинового варенья
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

2782
0
23.02.2022 [БлогоVO]

Защита Отечества — от войны, а не в её пестовании

53
0
22.02.2022 [Обзор Прессы]

«Никому ничего не отдадим»: Зеленский о признании независимости ДНР и ЛНР

582
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика