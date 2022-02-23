Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине

В посёлке Суда Череповецкого района полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении средней тяжести вреда здоровью.

В декабре 2021 года 34-летний потерпевший обратился в больницу за медицинской помощью и пояснил, что на него в магазине напал неизвестный мужчина. Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что избил мужчину, который оскорбил его спутницу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.