Череповецкая «Северсталь» одержала победу в товарищеском матче с ярославским «Локомотивом»

Хоккеисты череповецкой «Северстали» разгромили ярославский «Локомотив» в товарищеском матче со счетом 4:0.
Матч прошел накануне в Череповце. И был одним из этапов подготовки к плей-офф. Автором первого гола в матче стал Кирилл Пилипенко — нападающий реализовал большинство на четвёртой минуте. Затем уже Никита Гуслистов удвоил разницу в счёте.
Второй период получился спокойным и, как следствие, безголевым. В третьем игровом отрезке череповчане вновь сумели воспользоваться численным преимуществом — отличился Игорь Гераськин. За семь минут до финальной сирены Егор Морозов сделал счёт 4:0.
«Идёт подготовка к плей-офф. Счёт не важен, важна сама игра. Важно отшлифовать все моменты, которые мы отрабатываем сейчас на тренировках, показываем по видео. Сегодня игра понравилась. Надо ещё проверить команду в Ярославле. Может надо дать кому-то отдохнуть, кого-то посмотреть в боевых условиях. Я думаю, что „Локомотив“ после этого поражения по-другому настроится на нас. Подготовка продолжается. Поздравляю мужчин с наступающим 23 февраля. Самое главное — здоровья, и чтобы не было войны!», сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.