Череповецкая «Северсталь» одержала победу в товарищеском матче с ярославским «Локомотивом»

23.02.2022 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» разгромили ярославский «Локомотив» в товарищеском матче со счетом 4:0.

Матч прошел накануне в Череповце. И был одним из этапов подготовки к плей-офф. Автором первого гола в матче стал Кирилл Пилипенко — нападающий реализовал большинство на четвёртой минуте. Затем уже Никита Гуслистов удвоил разницу в счёте.

Второй период получился спокойным и, как следствие, безголевым. В третьем игровом отрезке череповчане вновь сумели воспользоваться численным преимуществом — отличился Игорь Гераськин. За семь минут до финальной сирены Егор Морозов сделал счёт 4:0.

«Идёт подготовка к плей-офф. Счёт не важен, важна сама игра. Важно отшлифовать все моменты, которые мы отрабатываем сейчас на тренировках, показываем по видео. Сегодня игра понравилась. Надо ещё проверить команду в Ярославле. Может надо дать кому-то отдохнуть, кого-то посмотреть в боевых условиях. Я думаю, что „Локомотив“ после этого поражения по-другому настроится на нас. Подготовка продолжается. Поздравляю мужчин с наступающим 23 февраля. Самое главное — здоровья, и чтобы не было войны!», сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Тэги: хоккей, «Северсталь»
фото из группы хоккейного клуба "Северсталь" в соцсети

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