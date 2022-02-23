Череповецкая «Северсталь» одержала победу в товарищеском матче с ярославским «Локомотивом»

Хоккеисты череповецкой «Северстали» разгромили ярославский «Локомотив» в товарищеском матче со счетом 4:0.

Матч прошел накануне в Череповце. И был одним из этапов подготовки к плей-офф. Автором первого гола в матче стал Кирилл Пилипенко — нападающий реализовал большинство на четвёртой минуте. Затем уже Никита Гуслистов удвоил разницу в счёте.

Второй период получился спокойным и, как следствие, безголевым. В третьем игровом отрезке череповчане вновь сумели воспользоваться численным преимуществом — отличился Игорь Гераськин. За семь минут до финальной сирены Егор Морозов сделал счёт 4:0.