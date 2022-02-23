Лишённый водительских прав житель Бабушкинского района получил семь суток ареста за то, что снова сел за руль

23.02.2022 [Происшествия]

В Бабушкинском районе суд привлёк 23-летнего местного жителя к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления).

По материалам дела, 5 января 2022 года молодого человека, управлявшего ВАЗ-21074, задержали в селе имени Бабушкина. Перед этим он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке и пытался скрыться.

При вынесении решения суд принял во внимание, что в апреле 2021 года привлекаемый был лишён прав на полтора года за езду в пьяном виде. Тогда молодой человек также проигнорировал требование полицейских об остановке, и им пришлось применить табельное оружие для его задержания. Даже после остановки машины он пытался скрыться и оказывал сопротивление, а в патрульном автомобиле предположил, что машиной управлял не он.

Суд назначил нарушителю наказание в виде семи суток ареста.

Тэги: водитель, водительские права, суд, арест
видео пресс-службы судов Вологодской области

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