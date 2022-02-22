Износ очистных сооружений канализации в Вологодской области в среднем составляет 70%

В Вологодской области провели инвентаризацию объектов водоотведения в муниципалитетах — там, где есть централизованные системы очистки сточных вод. По ее итогам выяснилось, что в регионе эксплуатируются более 2,2 тысяч км сетей, 320 канализационных насосных станций и 157 очистных сооружений и их элементов.

«Очистные сооружения канализации загружены только на 40% от проектной мощности. Однако износ объектов водоотведения составляет в среднем 70%, — рассказала начальник департамента топливно-энергетического комплекса Евгения Мазанова. — Основными причинами неэффективной очистки являются устаревшие фонды, изменение состава сточных вод, отсутствие обеззараживания стоков, высокий процент износа сетей».

По итогам инвентаризации был разработан проект Концепции модернизации централизованных систем водоотведения.

Первоочередные мероприятия по глубокой модернизации очистных сооружений канализации запланированы в Харовском, Тотемском, Кирилловском, Устюженском, Вытегорском и Чагодощенском районах, — сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2022 году также планируется капитальный ремонт канализационной насосной станции и канализационного коллектора в поселке Майский. В селе Чуровское Шекснинского района предусмотрено строительство канализационной сети протяженностью около 500 метров.

В 2022–2023 годах планируется реализовать мероприятия по строительству канализационного дюкера через реку Шексна в деревне Нифантово.

Ожидаемый результат при реализации всей Концепции — снижение доли загрязненных сточных вод на уровне 91%, или 50,8 млн. кубометров.