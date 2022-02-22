Износ очистных сооружений канализации в Вологодской области в среднем составляет 70%

22.02.2022 [Общество]

В Вологодской области провели инвентаризацию объектов водоотведения в муниципалитетах — там, где есть централизованные системы очистки сточных вод. По ее итогам выяснилось, что в регионе эксплуатируются более 2,2 тысяч км сетей, 320 канализационных насосных станций и 157 очистных сооружений и их элементов.

«Очистные сооружения канализации загружены только на 40% от проектной мощности. Однако износ объектов водоотведения составляет в среднем 70%, — рассказала начальник департамента топливно-энергетического комплекса Евгения Мазанова. — Основными причинами неэффективной очистки являются устаревшие фонды, изменение состава сточных вод, отсутствие обеззараживания стоков, высокий процент износа сетей».

По итогам инвентаризации был разработан проект Концепции модернизации централизованных систем водоотведения.

Первоочередные мероприятия по глубокой модернизации очистных сооружений канализации запланированы в Харовском, Тотемском, Кирилловском, Устюженском, Вытегорском и Чагодощенском районах, — сообщает пресс-служба областного правительства.  

В 2022 году также планируется капитальный ремонт канализационной насосной станции и канализационного коллектора в поселке Майский. В селе Чуровское Шекснинского района предусмотрено строительство канализационной сети протяженностью около 500 метров. 

В 2022–2023 годах планируется реализовать мероприятия по строительству канализационного дюкера через реку Шексна в деревне Нифантово.

Ожидаемый результат при реализации всей Концепции — снижение доли загрязненных сточных вод на уровне 91%, или 50,8 млн. кубометров.

Тэги: очистные сооружения, износ сетей

ТОП НЕДЕЛИ

«Убить деревню»: жители Вологодской области выступили против объединения сел
Полиция сообщила о прекращении поиска пропавшего в Шексне подростка
Вологодские зоозащитники – о приюте «ЗооСфера»: «Из-за забора удалось заснять гору трупов животных»
В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов
16-летний подросток пропал в Шекснинском районе Вологодской области
В Череповецком районе 49-летняя водитель Лада Х-Рей погибла под колесами грузового Вольво
В Вологде руководителя строительных фирм Светлану Шабурину суд признал виновной в мошенничестве
Суд подтвердил право жителей многоквартирного дома продавать вторсырье, а за ТКО платить по факту
Смертность в Вологде в 2021 году стала рекордной со времен войны
Водолазы продолжают поиски пропавшего в Шексне школьника

Похожие новости

На 576 тонн загрязняющих веществ в год сократится сброс Череповца в Рыбинское водохранилище

На череповецком водоканале монтируют новое оборудование из Швеции

881
0

В Шексне завершили реконструкцию очистных сооружений водопровода

Переход на двухступенчатую систему очистки проведен в рамках региональной госпрограммы «Вода Вологодчины»

1410
0

Миллиард рублей обещают потратить в Вологодской области на ремонт систем очистки стоков

В ходе прямой линии губернатор анонсировал запуск региональной программы

2026
0

Срок завершения капремонта очистных сооружений в Белозерске перенесли во второй раз

Изначально фирма должна была завершить все работы к 15 ноября, потом его перенесли на 20 декабря, теперь - на 27 февраля

1153
0

Жителей Вологды обещают обеспечить питьевой водой к 2025 году

Об этом сегодня заявил глава региона Олег Кувшинников

3267
1

В Белозерске подрядчик не успел в срок выполнить капремонт очистных сооружений

Все работы должны были быть завершены до 15 ноября, но, согласно допсоглашению, срок перенесен на 20 декабря

1655
1

Суд обязал коммунальщиков реконструировать очистные сооружения в деревне Коротово Череповецкого района

Проверка выявила нарушения экологических норм в населенном пункте

1059
0

155 млн рублей потратят на реконструкцию очистных сооружений в Шексне

Крупный госконтракт на полтора года выиграло ООО «Интера Групп» из Череповца

1582
0

«Чагодаводоканал» заплатит 7,2 млн рублей за загрязнение земли фекальными водами

Решение о взыскании 7 254 000 рублей ущерба, причиненного муниципальным предприятием окружающей среде в августе 2017 года, вынес Арбитражный суд Вологодской области

1661
0

В поселке Федотово Вологодского района капитально отремонтируют водоочистные сооружения

На эти цели выделили 9 млн из областного бюджета и 1 млн из районного, работы должны начаться в этом году

1183
0

В Белозерске модернизируют очистные сооружения

Работы запланированы на 2019 год

1193
0

В Череповце на очистных сооружениях установят резервные источники электроснабжения

Новые приборы окупятся за полтора года

1685
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Износ очистных сооружений канализации в Вологодской области в среднем составляет 70%
Две школьные футбольные команды из Вологодской области стали лучшими на Северо-Западе
В Череповецком районе двое мужчин украли из сарая пенсионерки картошку, солёные огурцы и банку малинового варенья
Хоккей стал самым популярным видом спорта у вологжан на зимних играх в Пекине
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью
В Вологде выбрали стипендиатов премии имени Христофора Леденцова
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

2604
0
22.02.2022 [БлогоVO]

Детские письма к Деду Морозу сдали в макулатуру

211
0
22.02.2022 [Обзор Прессы]

«Никому ничего не отдадим»: Зеленский о признании независимости ДНР и ЛНР

402
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика