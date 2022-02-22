В Череповецком районе двое мужчин украли из сарая пенсионерки картошку, солёные огурцы и банку малинового варенья

22.02.2022 [Происшествия]

В селе Шухободь Череповецкого района полицейские раскрыли кражу из сарая пенсионерки.

Потерпевшая заявила о пропаже картофеля, свёклы, банки солёных огурцов и банки малинового варенья. Она оценила ущерб в 800 рублей.

Подозреваемыми в краже оказались 31-летний и 35-летний жители Кадуйского района. Задержавшим их полицейским мужчины признались, что искали закуску и залезли в сарай, сорвав замок.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: кража, продукты, пенсионерка
Фото пресс-службы областного УМВД

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