В Череповецком районе двое мужчин украли из сарая пенсионерки картошку, солёные огурцы и банку малинового варенья

В селе Шухободь Череповецкого района полицейские раскрыли кражу из сарая пенсионерки.

Потерпевшая заявила о пропаже картофеля, свёклы, банки солёных огурцов и банки малинового варенья. Она оценила ущерб в 800 рублей.

Подозреваемыми в краже оказались 31-летний и 35-летний жители Кадуйского района. Задержавшим их полицейским мужчины признались, что искали закуску и залезли в сарай, сорвав замок.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.