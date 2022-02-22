Мэр Вологды заявил о разработке программы льготной ипотеки для учителей

22.02.2022 [Общество]

Одним из важнейших решений на публичном отчете мэра Вологды Сергея Воропанова стало заявление о разработке программы льготной ипотеки для учителей. Толчком к этому послужила нехватка кадров в школах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на данный момент в вологодских школах не хватает 9 учителей математики и информатики, 7 преподавателей английского языка, 3 учителей начальных классов, 3 учителей технологии, 2 учителей истории и обществознания, 2 химиков.

«Сейчас нам необходимо обеспечить работу строящегося филиала школы № 26 на улице Возрождения. Набираем 70 педагогов. Делать это очень сложно. При этом у нас впереди строительство еще как минимум двух школ в ближайшем будущем: на улице Сергея Преминина и в Прилуках. В скором времени соберемся с советом директоров школ, обсудим, какими должны быть условия, чтобы программа была максимально эффективной», — рассказал в рамках публичного отчета Сергей Воропанов.

В Вологде уже есть льготная ипотека для медиков. В прошлом году этой мерой социальной поддержки воспользовались 15 специалистов. На последней сессии Гордумы суммы были увеличены.

Также Сергей Воропанов заявил о подаче заявок в федеральные программы на строительство еще ряда образовательных учреждений — начальной школы в Прилуках, а также школы и детского сада  в микрорайоне Зеленый город.

 

Тэги: льготная ипотека, педагоги, администрация Вологды

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