Керамика вологодских гончаров Анастасии и Сергея Нуриджанян представлена в библиотеке имени Бабушкина

Выставка «Сидит кошка на окошке: вологодское деревянное зодчество в керамике» открылась в Юношеском центре имени Тендрякова при Вологодской областной библиотеке.

Здесь представлены два десятка необычных керамических изделий: панно и макеты вологодских деревянных домов – памятников архитектуры. Авторы работ – Анастасия и Сергей Нуриджанян.

– Обращают внимание на выставке и окна как самостоятельные изделия. Такие окна – тоже произведения искусства. Украшенные затейливой резьбой, они еще встречаются то тут, то там на тихих вологодских улочках, расположенных, в основном, в заречной части города. И предстает милая сердцу картина: сидит кошка на окошке, греется на солнышке. А в другом окне видим на подоконнике гармошку. Ждет она своего хозяина с работы. В третьем – цветок в горшке, банка с вареньем, – говорится в анонсе выставки.

Посетить выставку можно по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, 1-й этаж, в часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, пятница – выходной день.

Вход бесплатный по предъявлению QR-кода.

Возрастных ограничений нет.