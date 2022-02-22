Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце

22.02.2022 [Общество]

В Череповце установят стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова. Она будет расположена на входе в фотозону рядом с Архангельским мостом.

С такой инициативой выступил сегодня начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. На стеле разместят фото встречи губернатора с президентом Владимиром Путиным при принятии решения о начале строительства Архангельского моста.

Как сообщает издание Gorodсhe, еще одну стелу установят рядом с арт-объектом в виде нового моста. На ней укажут технические характеристики сооружения и его особенности. 40-метровая копия моста станет центром фотозоны размером 7000 квадратных метров. Рядом оборудуют парковки и регулируемые пешеходные переходы. Фотозона будет выложена тротуарной плиткой в виде волны.

Тэги: архангельский мост, стела, фотозона

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