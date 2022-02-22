Бывшего рабочего стройки в Вологде будут судить за кражу отбойного молотка

22.02.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в краже отбойного молотка.

По материалам дела, в октябре 2021 года обвиняемый устроился работать на стройку, где, после зачисления в бригаду, ему выдали отбойный молоток «Макита» стоимостью 36 тысяч рублей. Инструмент хранился в бытовке на месте стройки. После нескольких дней работы мужчина «ушёл в запой». Потратив все имевшиеся у него деньги на алкоголь, подозреваемый решил украсть отбойный молоток.

«Реализую свой преступный умысел на кражу, обвиняемый в воскресный день, когда на строительстве задействовано мало работников, пришел на объект, взял из „тайника“ ключ от помещения бытовки, незаконно проник в нее и похитил отбойный молоток весом около 10 кг, с которым, чтобы усыпить бдительность охраны, стал ходить по территории стройки, выдавая себя за работника и демонстрируя служебное рвение», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

После обвиняемый продал молоток, а вырученные деньги потратил на спиртное. Судебно психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения кражи мужчина страдал синдромом алкогольной зависимости, но при этом мог и может осознавать характер своих действий.

За совершение кражи с незаконным проникновением в помещение обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: кража, инструменты, работники, стройка, пьянка, уголовное дело

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