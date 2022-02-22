Руководитель «Северстали» рассказал о ДТП на железнодорожных путях на территории комбината

Генеральный директор «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов рассказал об аварии с участием легкового автомобиля, которая произошла на железнодорожных путях.

«Около недели назад на нерегулируемом железнодорожном переезде по улице Сортопрокатная работник „Северсталь — инфоком“, управляя автомобилем Лада Гранта, выехал на переезд перед приближающимся тепловозом ТЭМ-9 и совершил с ним столкновение. В результате ДТП автомобиль и тепловоз получили механические повреждения», — рассказал Евгений Виноградов.

К счастью, в результате аварии пострадавших нет. Однако у водителя автомобиля, по всей видимости, будет изъят пропуск на территорию предприятия.