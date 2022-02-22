В Кич-Городке пенсионерка с игрушечным пистолетом ограбила 86-летнюю бабушку

В Кич-Городке 62-летняя пенсионерка совершила разбойное нападение на 86-летнюю бабушку.

Как рассказали в региональном УМВД, накануне в дежурную часть райотдела полиции с заявлением о разбойном нападении обратилась 86-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что после обеда к ней в дом ворвалась неизвестная и, угрожая пистолетом, потребовала деньги.

«Испугавшись, заявительница достала всё, что у неё было — банку с мелочью и высыпала содержимое на стол. Добычей нападавшей стали 80 рублей», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

К удивлению полицейских, грабительницей оказалась 61-летняя пенсионерка, которая ранее уже имела проблемы с законом.

Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном. Женщина рассказала, что накануне она решила доехать до сестры на такси, чтобы весело отдохнуть в её компании, но по дороге выяснилось, что родственницы нет дома.

«Решив не уезжать домой с пустыми руками, она надела платок на лицо до глаз, достала игрушечный пистолет и отправилась к пенсионерке. Наставив пистолет на женщину, она забрала деньги и отправилась в магазин за спиртным. Купив литр пива, злоумышленница снова вызвала такси и уехала домой в соседнюю деревню», — также рассказали в полиции.

Задержанная также рассказала, что ранее она неоднократно привозила пенсионерке молоко, поэтому знала, что бабушка живет одна и получает большую пенсию. Игрушечный пистолет она всегда носила с собой для самообороны, но в этот раз решила использовать не по назначению, рассчитывая получить крупную «добычу».

По факту разбоя кич-городецкой полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.