23 февраля вход мужчинам в музеи Череповца будет бесплатным.

– Просто покажите на входе... Хотя нет. Не нужно ничего показывать и подтверждать, что вы действительно мужчина. В этой акции нет дополнительных условий, звездочек или мелкого шрифта, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Череповца Вадим Германов.

Он также сообщает, что в 23 февраля с 11:00 до 20:00 в городе металлургов будут открыты Музей археологии, дом-музей Верещагиных, Историко-краеведческий музей, усадьба Гальских и Музей природы, а также экспозиция Поезд милосердия. Напомним, что при посещении Поезда милосердия необходима предварительная запись.

