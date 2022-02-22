23 февраля вход мужчинам в музеи Череповца будет бесплатным

22.02.2022 [Культура]

23 февраля вход мужчинам в музеи Череповца будет бесплатным.

– Просто покажите на входе... Хотя нет. Не нужно ничего показывать и подтверждать, что вы действительно мужчина. В этой акции нет дополнительных условий, звездочек или мелкого шрифта, – пишет на своей странице в социальной сети мэр Череповца Вадим Германов.

Он также сообщает, что в 23 февраля с 11:00 до 20:00 в городе металлургов будут открыты Музей археологии, дом-музей Верещагиных, Историко-краеведческий музей, усадьба Гальских и Музей природы, а также экспозиция Поезд милосердия. Напомним, что при посещении Поезда милосердия необходима предварительная запись.
 

Тэги: музеи, Череповец, 23 февраля

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