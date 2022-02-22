В Никольске местный житель приговорен к восьми годам колонии за убийство сожительницы

22.02.2022 [Происшествия]

В Никольске вынесен приговор 62-летнему Владимиру Залесову, которого присяжные заседатели признали виновным в убийстве сожительницы.

Как установлено в суде, 27 сентября 2021 года в спальне квартиры в деревне Демино Никольского района пьяный подсудимый несколько раз ударил сожительницу по голове и телу. После этого он ее задушил.

«Присяжные заседатели единодушно признали Залесова виновным и заслуживающим снисхождения», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

На основании вердикта присяжных суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима. В пользу дочери убитой с него взыскана компенсация морального вреда в размере 500 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: убийство, приговор, присяжные

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